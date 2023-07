Università Bari, primi laureati in Innovazione e sostenibilità

Si svolgeranno domani, 18 luglio, le prime sedute di laurea del corso magistrale in Innovazione, governance e sostenibilità del dipartimento di Economia, management e diritto dell'impresa dell'università Aldo Moro di Bari. La seduta, fa sapere l'ateneo barese in una nota, si svolgerà nella sala convegni di Confindustria Bari e Bat (Barletta, Andria, Trani) che ha dialogato con Uniba per la ideazione del nuovo corso di laurea. Saranno presenti anche il rettore Stefano Bronzini e il presidente di Confindustria Bari-Bat, Sergio Fontana, al quale lo scorso 24 febbraio è stata conferita la laurea magistrale honoris causa proprio in questo corso.



