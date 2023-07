Incendio in ex stabilimento balneare a Bari, era chiuso dal 2020

Potrebbe essere di origine dolosa, secondo i rilievi di vigili del fuoco e carabinieri, l'incendio che questa mattina è divampato nell'ex lido Il Trullo, sul lungomare a sud di Bari. Nello stabilimento balneare, chiuso dal 2020 e ormai in stato di semi abbandono, non c'era nessuno.

Le fiamme si sono sviluppate nel fabbricato in pietra, un piccolo trullo, annesso alla struttura e simbolo del lido. Il rogo ha interessato rifiuti e oggetti accatastati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme segnalate da alcuni passanti intorno alle 9.30.

Il lido è stato chiuso tre anni fa quando il Comune di Bari ha revocato la concessione alla società che per anni aveva gestito lo stabilimento e che nel 2021 è stata messa in liquidazione a causa dei debiti accumulati con l'erario. Nel 2022 l'area è tornata di proprietà del Comune che, a settembre, ha pubblicato una prima gara per la concessione, andata deserta.

Il secondo bando è stato pubblicato a marzo 2023 e a maggio sono state presentate due proposte da parte di due società.



