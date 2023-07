Incendio danneggia due auto nel Brindisino, ipotesi dolo

Un incendio è divampato la notte scorsa a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, danneggiando due auto, una Audi A4 e una Lancia Y. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non escludono la natura dolosa del rogo. Sul posto hanno operato per diverse ore i vigili del fuoco che dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza l'area. A quando si apprende la Lancia y è stata coinvolta nell'incendio dopo la rottura del serbatoio dell' altra auto.



