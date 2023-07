Inizia 'tempesta di calore' in Italia,a Foggia previsti 45 gradi

Si farà sentire a partire da oggi la terza ondata di calore dell'estate 2023 che in Italia, soprattutto nel Centro Sud, porterà una 'tempesta di calore', come la definisce il sito iLMeteo.it. Picchi di caldo eccezionali sono attesi in Sardegna, dove si prevedono fino a 47 gradi sulle zone interne meridionali, in particolare a Decimomannu (Cagliari), in Sicilia con temperature fra 45 e 46 gradi, e in Puglia, dove a Foggia la temperatura prevista è di 45 gradi. Picchi compresi fra 38 e 41 gradi si prevedono anche al Centro-Sud, per esempio a Firenze, Perugia, Caserta, Bari, Catanzaro, Palermo.

Le notti afose, con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24 gradi, si annunciano purtroppo una caratteristica di questa terza ondata di calore e "nelle città più grandi e urbanizzate il fenomeno del rilascio del calore accumulato da strade ed edifici potrebbe portare ad avere fino ad oltre 30 gradi fin quasi mezzanotte", osserva il fondatore de iLMeteo.it, Antonio Sanò



