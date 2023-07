Concerto all'alba vicino ai ruderi del castello di Canosa

La bellezza del giorno che sorge. L'alba raccontata in musica. Il sole che si fa alto e che può essere ascoltato e osservato da uno dei luoghi più carichi di storia di Canosa di Puglia, nel nord Barese. Una tradizione che si concilia alla devozione e agli spartiti e che da due anni rende il 16 luglio, giornata che il calendario liturgico dedica alla Vergine del Monte Carmelo, un appuntamento per chi nutre nel proprio cuore la devozione mariana o intende assaporare la vita attraverso le note musicali. Il concerto all'alba "è un omaggio che facciamo alla Vergine Maria in uno dei più suggestivi di Canosa di Puglia perché bello, storico ed eccezionale", spiega don Carmine Catalano parroco della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo ideatore dell'iniziativa che comincia alle 4:30 del mattino quando, l'icona mariana viene accompagnata dalla vicina chiesa sul colle dei 40 Martiri dove ci sono i ruderi del castello. A illuminare la giornata anche un quartetto di archi arrivato dalla Valle d'Itria che "ci ha meravigliato per la delicatezza e la sublimità di questa interpretazione della musica", aggiunge il sacerdote.

Le classiche composizioni dedicate alla Madonna come 'L'Ave Maria' di Schubert ma anche le colonne sonore di Ennio Morricone hanno svegliato con dolcezza. "Il messaggio e l'augurio che da qui partono, è che questa bellezza possa arrivare ovunque nel mondo e donare pace", auspica don Carmine.



