In questura Bat cappella intitolata ad agente morto due anni fa

Emozionati e con gli occhi lucidi hanno guardato il nome scritto sulla targa dedicato al loro papà, a suo marito, a suo figlio. Sono Maria Grazia e Ruggiero, Carmela e Lucia rispettivamente figli, moglie e madre di Giovanni Battista Vitrani, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato di Canosa di Puglia nel nord Barese, morto a 53 anni per una malattia. Da oggi, la cappella nella questura di Barletta - Andria - Trani, è dedicata a lui. "Esempio di dedizione e spirito di iniziativa, punto di riferimento per colleghi. Eccellente esempio di valori umani senso del dovere", si legge sulla pergamena firmata dal vicecapo della Polizia, Vittorio Rizzi e donata alla famiglia.

"Era un collega straordinario e un uomo straordinario. Ha collaborato con noi fino all'ultimo istante, lui malato col computer dal letto di ospedale continuava a lavorare", ha detto il questore della Bat, Roberto Pellicone. "Ritenevo giusto dedicarla alla sua memoria - ha aggiunto - lo avevo promesso alla famiglia e sono riuscito a mantenere la promessa". "È un luogo di preghiera che invita tutti a ricordare sempre che la persona umana ha dei valori insopprimibili che sono i valori del cuore, dell'anima", ha dichiarato il vescovo di Andria, monsignor Luigi Mansi a margine della benedizione evidenziando che "in un luogo pubblico che presiede la sicurezza pubblica, avere questo è un segno grande che ci diamo reciprocamente".

"Mi auguro che questo luogo sia non solo benedetto e inaugurato ma sia frequentato come punto di riferimento - ha concluso Mansi- in cui uno può stare con se stesso e dedicarsi al proprio lavoro con sempre maggiore generosità e dedizione".





