Emiliano, 'Salvini dica a Fitto di sbloccare fondi Fsc'

"Tutte le nuove opere sono state realizzate in gran parte con il Fondo sociale di coesione, Fsc, e con i fondi europei. È chiaro che sbloccare il Fondo sociale di coesione significa metterlo a disposizione del ministero delle Infrastrutture per i completamenti che sono necessari".

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della visita del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al cantiere dei lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Bari-Noicattaro e di interramento della stazione di Capurso (Bari). Ai giornalisti che gli chiedevano se abbia fatto specifiche richieste a Salvini, Emiliano ha risposto: "Mettere una buona parola con il ministro Fitto affinché sblocchi i fondi non farebbe male".





