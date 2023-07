Uomo scomparso a Corato, la famiglia 'Aiutateci'

"Al momento nulla può essere escluso, compresa l'ipotesi che possa essergli successo qualcosa". Concetta Leone è la sorella di Francesco, 45enne di Corato, in provincia di Bari, di cui si sono perse le tracce da più di un mese. I suoi familiari assieme ai componenti della associazione Penelope hanno indetto una conferenza stampa, che si è svolta nella sede del Comune di Corato, per "fare un appello e chiedere a chiunque sappia o abbia visto qualcosa di riferirlo alla famiglia o ai carabinieri che stanno conducendo le indagini", spiega all'ANSA Annalisa Loconsole, presidente dell'associazione ricordando che "Francesco aveva una vita discreta, era diligente sul lavoro" e che "la sua scomparsa sembra senza spiegazione".

La famiglia spera nella acquisizione dei tabulati telefonici "perché secondo noi lì ci sono le sue ultime frequentazioni, le amicizie che magari possono aiutarci", ha evidenziato la sorella del 45enne. Subito dopo la sua scomparsa, l'uomo avrebbe fatto prelievi "per più volte al giorno, in due giornate a distanza di una settimana. Sono state prelevate poche centinaia di euro ed è strano: se uno deve prelevare lo fa in una volta sola, non a distanza di poche ore nella stessa giornata", ha evidenziato Pasquale Pellegrini avvocato dell'associazione Penelope".

Le indagini, coordinate dal magistrato della Procura di Trani Maria Isabella Scamarcio, proseguono per allontanamento volontario. "Ma può una persona andare via di casa senza portar via indumenti, cambi, documenti?", si chiedono familiari e associazione.



