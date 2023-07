Un indagato per la morte dei due fratellini di Manfredonia

C'è un indagato nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Foggia in relazione alla morte dei due fratellini di sette e sei anni deceduti nel vascone irriguo a pochi metri dal podere in cui risiedevano con la famiglia in contrada Fonterosa, nel foggiano. Il proprietario dell'azienda agricola è accusato - spiegano dalla procura di Foggia - di omessa custodia e vigilanza dei luoghi dai quali si accede allo specchio d'acqua. In pratica non avrebbe vigilato sullo stato della proprietà e della recinzione del vascone.

Intorno al bacino artificiale vi è una recinzione ma in un punto vi è un buco. Oggi si sono svolti i funerali dei due bimbi.

La cerimonia funebre, prevista per le 16, è iniziata in ritardo per le condizioni in cui versa la giovane madre dei piccoli, colta da malore in chiesa. La messa è stata officiata dal vescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo padre Franco Moscone. Nella Cattedrale presenti le autorità civili e militari della provincia di Foggia, tra cui il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.



