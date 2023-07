Incendio nel Leccese, fiamme lambiscono villetta turisti

Un incendio è divampato in un campo incolto, per oltre due ettari, lungo la provinciale tra Lecce e Frigole. Le fiamme sono arrivate a lambire la villa di una famiglia in vacanza in Salento. Lo rende noto l'Arif, l'Agenzia per le attività irrigue e forestali della Regione Puglia. E' stato un operatore del servizio antincendio boschivo della stessa agenzia a lanciare l'allarme, evitando conseguenze peggiori per la famiglia, ignara di quanto stava avvenendo a pochi metri dalla zona dove stavano pranzando. Le fiamme avevano già bruciato le chiome di alcuni alberi dell'area a pochi metri.

La famiglia è stata subito fatta evacuare, con l'intervento per domare l'incendio di vigili del fuoco, protezione civile. Sul posto anche i carabinieri.



