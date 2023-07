Il libro possibile riparte da Vieste dal 18 al 22 luglio

Ripartirà da Vieste il 18 luglio in una serata internazionale con incontri tutti in lingua inglese, la 22esima edizione de Il Libro Possibile. L' evento sarà in provincia di Foggia fino al 22 luglio.

Dare un messaggio di speranza attraverso l'analisi del presente è l'obiettivo di 'Penso positivo', tema scelto quest'anno per la rassegna. "Penso positivo - ha spiegato la direttrice artistica del festival Rosella Santoro - significa andare oltre la rassegnazione e guardare al futuro con un approccio costruttivo.

Così, attraverso una miriade di ospiti tra scrittori, artisti, esponenti delle istituzioni e giornalisti, si discuterà di diverse tematiche".

La novità di questa edizione sarà la serata del 18 luglio proprio a Vieste, dedicata interamente agli ospiti internazionali con incontri condotti in lingua inglese (Libro Possibile Special). "L'intento è coinvolgere così anche i turisti del Gargano. Saranno cinque grandi serate all'insegna della letteratura di qualità con ospiti, di livello che - conclude Rosella Santoro - animeranno la marina Piccola e Piazzetta Petrone, le incantevoli piazze sul mare che ospiteranno il festival in un mix di storia e bellezza, in cui la rassegna si inserisce con un'offerta culturale qualificata".





