Emiliano, 'cittadini di Taranto vivono bellezza del cambiamento'

"I cittadini di Taranto oggi vivono la bellezza del cambiamento, del crescere, del migliorare. I cittadini devono essere orgogliosi se il Jtf, Just transition fund viene investito qui per il cambiamento tecnologico; devono essere orgogliosi del Pnrr che finanzia l'hydrogen valley, nella speranza che il ministro Fitto ce lo faccia camminare" perché "attendiamo da mesi per capire come procedere in questa direzione". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano nel corso del suo intervento a Gli stati generali della bellezza, la due giorni organizzata ad Andria dalla Lega delle Autonomie locali italiane.

"La bellezza di Taranto è straordinaria ma sullo sfondo di questa bellezza - ha continuato - c'erano delle ciminiere: abbiamo dovuto cambiare persino la linea del mio partito, il Pd che era per il ciclo integrato e siamo riusciti a convincere prima Zingaretti e ieri ho parlato con al segretaria Schlein per l'applicazione di una rivoluzione tecnologica intelligente che porta a zero le emissioni nocive e dimezza quelle di Co2".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA