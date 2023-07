Waterfront Bari vecchia, consegnata area lavori al Comune

Nuove banchine fra il teatro Margherita e il molo Sant'Antonio, una serie di pontili fissi e un edificio sul molo che ospiterà un museo e servizi per il turismo. Sono alcune delle opere previste dal progetto di riqualificazione del waterfront della città vecchia di Bari.

L'area fra il molo Sant'Antonio e il molo San Nicola, circa 104mila metri quadrati, è stata consegnata questa mattina per avviare gli interventi di recupero alla presenza, fra gli altri, del sindaco Antonio Decaro, e il comandante della Capitaneria di porto di Bari, Vincenzo Leone. Nell'ambito dei lavori è prevista anche la riqualificazione architettonica e funzionale dell'edificio pergolato presente sul molo San Nicola e l'installazione di piattaforme fisse multifunzionali sul tratto interessato del lungomare Imperatore Augusto. "Nei prossimi giorni partiranno gli interventi che riguarderanno sia le opere a mare con l'ampliamento dei frangiflutti sia la demolizione e la ricostruzione dell'edificio esistente sul molo Sant'Antonio - ha spiegato Decaro -. Per poi passare alle pedane lungo la costa e procedere con la riqualificazione del molo San Nicola". Il progetto è stato affidato al Rtp Smn - Studio di architettura G.L. Sylos Labini e partners. Fra gli interventi previsti c'è è la riqualificazione funzionale delle attività presenti sul molo San Nicola, con particolare riferimento alle attività del mercato del pescato fresco, per le quali si prevede un adeguamento architettonico che consentirebbe di svolgerle nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza vigenti. Quanto al molo Sant'Antonio, sarà ridisegnato con l'inserimento, al suo interno, di una serie di funzioni legate al turismo, alla ricettività e al tempo libero. I lavori saranno eseguiti dall'azienda Rossi Restauri srl, aggiudicataria della gara pubblica indetta dal Comune di Bari per un importo di 10.193.598,11 euro.



