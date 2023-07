Evasione per 4,5 milioni nel Brindisino, denunciato imprenditore

Avrebbe omesso di dichiarare ricavi per circa 4,5 milioni di euro un imprenditore di Fasano, in provincia di Brindisi, denunciato dalla Guardia di finanza.

L'uomo, titolare di un 'impresa che opera nel settore del commercio di prodotti per la casa, è accusato di omessa presentazione della dichiarazione e di occultamento della documentazione contabile. Dalle verifiche fiscali, svolte per il periodo 2018-2021, i militari avrebbero accertato anche il mancato pagamento di Iva per 360mila euro. Oltre alla denuncia l'uomo è stato segnalato all'Agenzia delle entrate per i conseguenti recuperi a tassazione.



