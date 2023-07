Un'indagine per omicidio colposo è stata aperta per accertare eventuali responsabilità sulle morte, avvenuta ieri per annegamento, di due bambini, di sei e sette anni, in un vascone di irrigazione agricola nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, nel Foggiano. Sul posto - dove sono arrivati numerosi giornalisti e operatori televisivi - sono al lavoro gli investigatori della Polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA