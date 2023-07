McDonald's e Comune Bari insieme contro violenza su donne

(ANSA) - BARI, 11 LUG - Sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e far conoscere gli strumenti a supporto delle vittime, come il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking finanziato dal dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri e gestito dall'associazione Differenza donna. Sono gli obiettivi dell'iniziativa 'Non sei sola, lasciati aiutare', lanciata da McDonald's in rete con l'assessorato al Welfare del Comune di Bari. Alla presentazione sono intervenute l'assessora al Welfare Francesca Bottalico, la presidente dell'associazione Differenza Donna Elisa Ercoli e la corporate relations director McDonald's Italia Delia Ciccarelli. Da oggi nei bagni degli 11 ristoranti McDonald's della città metropolitana di Bari saranno affissi degli adesivi che ricordano alle donne che dovessero trovarsi in contesti di violenza l'esistenza del numero nazionale 1522 che, tutti i giorni e 24 ore su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

"Sono oltre 1.047, in meno di quattro anni, le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza comunale - ha detto Bottalico - delle quali cento in emergenza, la maggior parte accolte e messe in protezione". "La città di Bari - ha aggiunto - sceglie quotidianamente di investire fondi e professionalità nelle attività dei centri antiviolenza, sia quello comunale che quello gestito dall'associazione Giraffa, che a oggi sulla città contano dieci sportelli di ascolto". (ANSA).