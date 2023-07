Per nuovo ospedale Monopoli-Fasano necessari altri 84,5 milioni

(ANSA) - BARI, 10 LUG - Per attivare il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, a cavallo tra le provincie di Bari e Brindisi, serviranno altri 84,5 milioni per l'acquisto di macchinari, attrezzature varie. E' quanto emerso oggi durante le audizioni in I commissione del Consiglio regionale pugliese. In commissione è stata ascoltata la dirigente Concetta Ladalardo per conto del dipartimento Salute, che ha sottolineato per il completamento dell'opera dovranno essere reperiti 84,5 milioni di euro. Queste risorse faranno parte del nuovo accordo stralcio della delibera Cipe, che comprende 16 interventi per un finanziamento di oltre 205 milioni di euro, di cui 195 milioni messi a disposizione del ministero e 10 milioni come quota parte che la Regione metterà in bilancio. (ANSA).