Malore in spiaggia, muore una 78enne nel Leccese

Una donna di 78 anni è morta in spiaggia questa mattina a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, in seguito ad un malore. La donna, originaria del Brindisino, si trovava in un tratto di spiaggia libera quando improvvisamente si è accasciata davanti a decine di persone. Tra i primi a cercare di rianimare la donna alcuni bagnini di un lido che si trova a pochi metri di distanza dal punto dove la 78enne ha avvertito il malore. Vani anche i tentativi dei sanitari del 118 giunto sul posto, insieme anche a personale della capitaneria di porto e carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA