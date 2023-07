Calcio: il Bari saluta bomber Antenucci dopo quattro stagioni

(ANSA) - BARI, 10 LUG - "Con te abbiamo gioito, pianto, sofferto e combattuto; a ogni passo fatto insieme, insieme siamo cresciuti: 141 gare, 4 stagioni in biancorosso e 63 esultanze per diventare il secondo miglior marcatore di sempre nella storia del Bari. Grazie per l'esempio, la dedizione, l'impegno e per aver scritto insieme a noi un capitolo importante della storia biancorossa. In bocca al lupo Mirco! E ricorda, questa sarà per sempre casa tua". Così il Bari ha salutato il suo (ex) bomber-bandiera Mirco Antenucci, che non rinnoverà il contratto con la società biancorossa.

Questo il messaggio del centravanti, che ha ringraziato la proprietà e il presidente: "Alla fine - spiega in un post - ho deciso di lasciare Bari, ma non è stato semplice e di certo non è stata una scelta fatta per soldi. Chi mi conosce lo sa, ho bisogno di sentirmi al centro di un progetto, protagonista, un valore aggiunto per il mio club, anche a 39 anni e sempre nel rispetto di scelte e ruoli. Credo che il calcio non abbia età e soprattutto credo fermamente nell'insindacabile giudizio del campo".

Il congedo di Antenucci si chiude così: "Sono orgoglioso di aver indossato la maglia biancorossa numero 7. Lascio con un campionato vinto, 2 finali play off e con 65 gol, secondo miglior marcatore della storia di questo glorioso club. Vado via con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato insieme a me e che rimaranno per sempre nel mio cuore. Grazie di nuovo alla città di Bari per averci adottato. Resteremo per sempre legati a questa terra… la mia terza bimba Alice è nata qui". (ANSA).