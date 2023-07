Festival delle colonne sonore, premiati Franglen e Hurwitz

(ANSA) - CAROVIGNO, 09 LUG - Si è chiusa con una masterclass di Simon Franglen, premio Oscar per le musiche del film "Avatar - Le vie dell'acqua", la seconda edizione dell'Apulia soundtrack awards, il festival delle composizioni di colonne sonore ospitato a Carovigno, nel Brindisino. La giuria ha conferito riconoscimenti alla carriera non solo a Franglen per la migliore colonna sonora originale, ma anche a Justin Hurwitz (autore delle colonne sonore dei film "Babylon" e "La La Land") come miglior compositore dell'anno internazionale e a Fabio Massimo Capogrosso miglior compositore italiano dell'anno per le musiche di "Esterno Notte", serie firmata dal regista Marco Bellocchio.

Nel corso dell'ultima giornata della rassegna, che promuove anche la creatività di compositori emergenti attraverso un contest musicale, sono stati premiati come compositori emergenti George Christopoulos - founder, agency director- Oticons Ltd, Miriam Cutler, compositrice americana e Cyril Morin, pluripremiato compositore e direttore artistico dell'Apulia Soundtrack Awards. Jack Bochow invece è stato definito miglior compositore emergente dell'edizione 2023. (ANSA).