Viste mediche,test su campo e dal 16 ritiro del Lecce a Folgaria

(ANSA) - BARI, 07 LUG - E' ai nastri di partenza l'avventura del Lecce targato D'Aversa nel prossimo campionato di serie A.

Ed in vista della ripresa dell'attività ufficiale, il sodalizio giallorosso, attraverso una nota stampa, comunica nel dettaglio tempi e lista dei giocatori convocati in sede per mercoledì 12 luglio. Prima di tale data il gruppo dei calciatori sosterrà le visite mediche, presso il Centro BioLab di Cutrofiano, lunedì 10 e martedì 11 luglio. Mercoledì 12, nel pomeriggio, spazio ai test da campo sul manto erboso dell'Acaya Golf Resort. Da giovedì 13 a sabato 15 la squadra effettuerà delle sedute d'allenamento sempre sul campo dell'Acaya. La mattina di domenica 16 luglio staff tecnico e calciatori si trasferiranno a Folgaria, sede prescelta per il ritiro precampionato, dove nel pomeriggio è programmato il primo allenamento. Questa la lista dei giocatori convocati: PORTIERI: Bleve Marco (1995), Brancolini Federico (2001). MARCATORI: Baschirotto Federico (1996), Dermaku Kastriot (1992), Monterisi Ilario (2001), Pongracic Marin (1997), Romagnoli Simone (1990). ESTERNI DIFENSIVI: Cassandro Tommaso (2000), Gallo Antonino (2000), Gendrey Valentin (2000), Lemmens Mats (2002). CENTROCAMPISTI: Bjorkengren John (1998), Blin Alexis (1996), Gonzalez Joan (2002), Helgason Thorir (2000), Hjulmand Morten (1999), Maleh Youssef (1998). ESTERNI OFFENSIVI: Almqvist Pontus (1999), Banda Lameck (2001), Di Francesco Federico (1994), Listkowski Marcin (1998), Strefezza Gabriel (1997). ATTACCANTI CENTRALI: Ceesay Assan (1994), Rodriguez Pablo (2001), Voelkerling Persson Joel (2003) Si fa presente che, a differenza del resto della squadra, i calciatori Helgason e Hjulmand, per il protrarsi degli impegni con le rispettive Nazionali, raggiungeranno il gruppo domenica 16 luglio a Folgaria, mentre Gendrey, impegnato con la nazionale under21 francese, si unirà al gruppo domenica 23 luglio. (ANSA).