Palazzo Acquedotto Pugliese Bari tra tappe dell'Art Nouveau Week

(ANSA) - BARI, 07 LUG - Il palazzo dell'Acquedotto Pugliese, a Bari, è tra le tappe dell'itinerario culturale della nuova edizione dell'Art Nouveau Week. Si rinnova, infatti, l'appuntamento della Settimana Internazionale del Liberty: il festival, dedicato alla corrente artistica d'inizio Novecento, organizzato dall'Associazione Italia Liberty e curata dal professore Andrea Speziali, coadiuvato da un comitato scientifico e d'onore che annovera presidenti delle Regioni, come Michele Emiliano, Stefano Bonaccini, Giovanni Toti e Luca Zaia, è in programma in 230 città europee. La Puglia rientra nel palinsesto di appuntamenti con visite guidate, mostre, performance, convegni e spettacoli e, tra le 500 architetture visitabili in tutta Europa, nel corso degli itinerari guidati, a Bari aprirà le sue porte, sabato 8 luglio e domenica 9 luglio, il Palazzo monumentale di Aqp, ricco di dettagli sorprendenti di architettura e pittura della Belle Époque."Siamo molto lieti di aprire i battenti della sede storica di Aqp, la cattedrale laica dell'acqua, situata nel cuore di Bari", commenta il consigliere di Amministrazione di Aqp, Francesco Crudele. "Siamo fermamente convinti che il nostro Palazzo sia un patrimonio artistico-culturale inestimabile della Puglia e dei pugliesi, per cui riteniamo fondamentali iniziative come l'Art Nouveau Week che avvicina il pubblico a siti esclusivi, come il nostro monumento all'acqua", ha aggiunto. (ANSA).