Investimenti e università, nasce la rete degli atenei pugliesi

(ANSA) - BARI, 06 LUG - Sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e diffondere nuove tecnologie, con ricadute positive sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività̀ del territorio rispetto a investimenti nazionali e stranieri nei settori ritenuti strategici. E' l'obiettivo di The innovation corner in Apulia, un patto per il territorio promosso da quattro atenei della Regione: università Aldo Moro di Bari, università di Foggia, università del salento e Lum. Il fine è favorire il contatto fra le strutture di ricerca degli atenei in modo da renderli ancora più appetibili, rendendo più agevole la nascita di una rete fra loro. L'intesa è stata siglata oggi, nella sede della Camera di commercio di Bari, alla presenza fra gli altri del rettore di Uniba, Stefano Bronzini e dell'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. L'accordo vuole innanzi tutto rappresentare un primo punto di contatto e raccordo regionale con gli investitori e altri soggetti interessati a supportare, nei diversi ambiti tematici di specializzazione, la promozione della ricerca universitaria pugliese. Ma anche promuovere un'azione di ricognizione delle tematiche di ricerca condotte all'interno dei singoli atenei, rappresentare i risultati di ricerca presso investitori, pubblici e privati, nazionali e internazionali e massimizzare l'impatto della ricerca universitaria in ambito economico-sociale. All'accordo potranno aderire successivamente altri soggetti che ne facciano richiesta e le cui finalità risultino coerenti con gli obiettivi della rete. (ANSA).