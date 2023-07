Bimbo morto: lunedì l'autopsia per chiarire le cause del decesso

(ANSA) - MARGHERITA DI SAVOIA, 06 LUG - Sarà conferito lunedì prossimo al professore Luigi Cipolloni, direttore dell'istituto di medicina legale di Foggia, l'incarico per l'autopsia sul bambino di sei anni morto ieri in spiaggia a Margherita di Savoia, nel nord Barese. Gli esami autoptici dovrebbero iniziare subito dopo il conferimento dell'incarico e serviranno a definire le cause del decesso del piccolo che era nello specchio di mare antistante il lido 'Paradiso dei giovani, con alcuni dei bambini che con lui partecipavano a una colonia estiva. Il bimbo, nato a Cerignola (Foggia) ma residente a Canosa di Puglia si sarebbe sentito male mentre era in mare a pochi passi dalla battigia. I soccorsi sono stati immediati e sono stati prestati non solo dallo staff del lido ma anche dal personale del 118.

Sull'accaduto indagano i carabinieri e i militari della guardia costiera coordinati dalla procura di Foggia che potrebbe aprire un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo per mancata vigilanza su minore. (ANSA).