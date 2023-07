Comitati, 'Foggia invasa dai rifiuti, siamo in emergenza'

(ANSA) - FOGGIA, 05 LUG - Cassonetti stracolmi e sacchetti di rifiuti ai bordi di marciapiedi e lungo le arterie stradali.

Anche i contenitori della differenziata sono pieni. Una situazione che interessa quasi tutta la provincia di Foggia, compresa la città capoluogo, da giorni in emergenza a causa delle difficoltà nel conferimento dei rifiuti nell'impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso, ormai al collasso, così come gli impianti della Marcegaglia, a Manfredonia, sempre nel Foggiano, stracolmi o fuori uso per lavori di manutenzione. "Una vera e propria emergenza", è stato sottolineato dal comitato spontaneo 'Passo Breccioso' e dalla 'Società Civile', gruppo di associazioni impegnato a far luce sulle criticità che vive la città di Foggia, che dopo un sopralluogo a Passo Breccioso hanno chiesto l'intervento dei carabinieri del Noe (nucleo operativo ecologico) e dell'asl Foggia a causa del pericolo sanitario che si profila per gli autisti stessi dei mezzi e per i cittadini "costretti a convivere con i rifiuti, tra l'altro con temperature decisamente elevate" Le difficoltà interessano anche gli autisti dei mezzi che sostano in molti casi fino a 12 ore davanti l'impianto di Passo Breccioso per conferire i rifiuti, senza avere a disposizione servizi igienici o acqua.

Sulla questione sono intervenuti anche il presidente del circolo Arci 'Maria Schinaia', Leonardo Antonio Soldo, e il presidente Legambiente 'Circolo Gaia Foggia', Giuseppe Maccione, per i quali "mancano investimenti per l'acquisto di nuovi cassonetti, quelli vecchi, rotti e addirittura privi di coperchio non sono sostituiti e non assicurano la capienza per il conferimento". "Il personale è insufficiente. È mai possibile che il Comune proprietario dell'impianto, Amiu Puglia gestore dell'impianto, Ager e Regione Puglia - concludono - non si siano mai interessati di questo annoso problema benché si ripresenti ciclicamente?" (ANSA).