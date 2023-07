Sisto, Cittadella giustizia Foggia importante per intera regione

(ANSA) - FOGGIA, 03 LUG - "E' un inizio importante, l'abbiamo voluta con tutte le nostre forze e oggi mi sembra sia il primo importante step fattivo in cui le Istituzioni presentano un progetto per la giustizia non soltanto di Foggia ma dell'intera Regione Puglia". Così il vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto intervenendo in Corte d'Assise a Foggia dove si svolgono i lavori per la sigla del protocollo d'intesa per la realizzazione nel capoluogo dauno della Cittadella della giustizia che dovrebbe essere consegnata entro il 2025. "La giustizia deve crescere - ha continuato il vice ministro - ha bisogno di spazi e ambienti migliori. Ha bisogno soprattutto di fiducia. Credo che a queste domande noi stiamo rispondendo anche con presenze sul territorio, perchè essere presenti fisicamente credo sia molto importante. Il ministero che sta in mezzo alla gente e agli operatori di giustizia prova a stare dalla loro parte. Non si tratta di dialogo, ma di parlare la stessa lingua".

Sulla necessità di maggiori presidi giudiziari e maggiore personale espressa dal Procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, il vice ministro Sisto ha dichiarato che "non credo ci siano appelli che cadono nel vuoto. Tutti vorremmo una giustizia sotto casa. Questo è un governo che ha un'idea diversa rispetto a quello precedente sulla geografia giudiziaria. Faremo quello che si può. Ma è ovvio che non si può pensare di aprire un presidio qua e là, ma è necessaria una riflessione organica, che è uno degli obiettivi di questo governo". (ANSA).