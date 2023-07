Rissa in discoteca a Monopoli, ferito un 25enne

(ANSA) - MONOPOLI, 03 LUG - È ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Bari, l'uomo di 25 anni originario del Tarantino che sabato sera a Monopoli, in provincia di Bari, è stato ferito da un oggetto contundente mentre era in compagnia di amici. Il 25enne è stato sottoposto nella giornata di ieri a un intervento chirurgico eseguito dalla equipe medica del professor Francesco Signorelli e oggi farà una tac di controllo. La prognosi resta riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto emerso finora, la vittima era con alcuni suoi coetanei, non lontano da una discoteca quando sarebbe stata colpita alla testa. Anche un suo amico avrebbe riportato alcune escoriazioni. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di polizia di Monopoli che stanno svolgendo gli accertamenti del caso e ascoltando alcuni testimoni. I poliziotti, intervenuti su segnalazione dell'ospedale San Giacomo di Monopoli dove il 25enne era stato accompagnato prima di essere trasferito nella struttura barese, dovranno ricostruire quanto accaduto e definirne l'esatta dinamica: al momento nessuna pista investigativa è esclusa. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Bari. (ANSA).