Nuovo ospedale Barese, inaugurazione non prima di gennaio 2025

(ANSA) - BARI, 03 LUG - La data annunciata del 24 luglio per la consegna del cantiere del nuovo ospedale tra Monopoli e Fasano, a cavallo tra le province di Bari e Brindisi, non sarà rispettata e slitterà ancora. E' quanto emerso oggi durante le audizioni in I commissione del Consiglio regionale pugliese. Non si ha nemmeno certezza su quando i lavori termineranno, ma comunque l'inaugurazione dell'ospedale non ci sarà prima di gennaio 2025.

Inoltre, per acquistare beni e servizi servono 84,5 milioni di euro, già assegnati alla Puglia, che però hanno bisogno dell'approvazione ministeriale per poter essere spesi. Ad oggi risulta essere completato il 95% della struttura per una spesa di 74 milioni di euro. (ANSA).