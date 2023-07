Ac Foggia indice elezioni per rinnovo Consiglio Direttivo

(ANSA) - FOGGIA, 03 LUG - L'Automobile Club Foggia "informa i propri soci che, il Consiglio Direttivo dell'ente nella seduta del 29 giugno 2023 ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023/2027". Lo comunica, con una nota, l'Ac Foggia.

Il Consiglio Direttivo ha autorizzato inoltre l'indizione dell'Assemblea dei Soci che si terrà presso la sede Sociale in Foggia alla Via G. de Petra 107/109 in prima convocazione il giorno 9 ottobre 2023 alle ore 9 e in seconda il giorno 10 ottobre 2023 alle ore 9. Questo l'ordine del giorno: comunicazioni del Presidente; elezione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Foggia per il quadriennio 2023/2027; Varie ed eventuali.

Saranno eletti cinque componenti del Consiglio Direttivo, di cui uno appartenente alle Categorie Speciali.

Il termine per la presentazione delle liste da parte dei soci è fissato alle ore 12 del 2 agosto 2023. Gli Uffici garantiranno il servizio dalle ore 10 alle ore 12, dal lunedì al venerdì. La documentazione andrà consegnata al Direttore dell'Ente o a un suo delegato.

Le operazioni di voto si svolgeranno in un unico seggio elettorale aperto presso la sede Sociale dell'Ente di Foggia (Via G. de Petra 107/109) dalle 9:30 alle 13:30.

Alla votazione potranno partecipare i soci alla data del 29 giugno 2023 che mantengano la qualità di socio alla data di svolgimento dell'Assemblea. E' possibile prendere visione del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Foggia presso la Segreteria dell'Ente e sul sito web www.foggia.aci.it - sezione Amministrazione Trasparente: atti generali e provvedimenti.

(ANSA).