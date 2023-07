Ciclista travolto e ucciso da un'auto nel Tarantino

(ANSA) - TARANTO, 02 LUG - Un cittadino straniero di 65 anni, che era in sella a una bici, è morto in un incidente stradale avvenuto nella Marina di Manduria dopo uno scontro con un'auto Golf Volkswagen. Il violento impatto è avvenuto su una strada provinciale all'altezza della località Urmo Belsito. Il ciclista è stato investito dall'auto riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il malcapitato.

Il conducente della vettura ha riferito di averlo visto all'ultimo momento e di non aver fatto a tempo ad evitarlo. I carabinieri di Manduria hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica e stabilire le responsabilità. Su disposizione del magistrato di turno, i mezzi coinvolti sono stati sequestrati. (ANSA).