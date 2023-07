Nido di tartarughe su una spiaggia del parco naturale di Ugento

(ANSA) - LECCE, 01 LUG - Un nido di tartarughe marine è stato scoperto questa mattina in un tratto della spiaggia del Parco naturale regionale litorale di Ugento, nei pressi del campeggio Riva di Ugento. Qui i volontari del gruppo Seaturtel Watcher, durante un sevizio di monitoraggio del litorale ionico, hanno trovato, per la prima volta nel 2023, alcune tracce della possibile presenza del nido; la circostanza è stata confermata con l'intervento degli operatori del centro Recupero tartarughe marine del museo di Storia naturale del Salento, che hanno messo in sicurezza il sito in collaborazione con gli operatori del campeggio e la Guardia costiera di Torre San Giovanni.

"La nidificazione dimostra come il tratto di litorale inserito nel Parco naturale regionale litorale di Ugento - afferma il direttore del centro Piero Carlino - rappresenta un sito di fondamentale importanza per la riproduzione delle tartarughe marine nel Salento". (ANSA).