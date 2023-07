Gay pride a Lecce, sindaco 'abbiate fiducia nella politica'

(ANSA) - LECCE, 01 LUG - Oltre tremila persone stanno partecipando al Salento Pride a Lecce per la promozione e la rivendicazione dei diritti Lgbtqia+. Il corteo, scortato a vista dalle forze di polizia, è partito da Piazza Sant'Oronzo e si sta snodando lungo le principali strade della città con carri, slogan e musica. Tra i manifestanti ci sono volti della politica cittadina e regionale, come la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, il consigliere regionale Donato Metallo e il sindaco di Lecce Carlo Salvemini che con la Regione Puglia ha concesso il patrocinio alla manifestazione.

Salvemini, che indossa la fascia tricolore, è salito su uno dei carri per un breve discorso. "Tornate ad avere fiducia nella politica" ha detto, "abbiate la pazienza del monaco, il coraggio del guerriero e l'entusiasmo del bambino", ha detto citando l'imprenditore sociale indiano Sharad Sagar. (ANSA).