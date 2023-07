Falsi documenti per reddito cittadinanza, 17 indagati a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 01 LUG - I finanzieri del comando provinciale di Taranto hanno scoperto e segnalato alla Procura della Repubblica 17 furbetti del reddito di cittadinanza, che avrebbero percepito illecitamente emolumenti non dovuti per oltre 150 mila euro. Gli accertamenti sono stati eseguiti con la consultazione delle banche dati in uso al corpo e attività investigative svolte con l'ausilio del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza di Roma di concerto con l'Inps.

I beneficiari avrebbero attestato falsamente nelle apposite istanze il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore oppure omesso di dichiarare informazioni dovute. Contestualmente, è stata avanzata alla Procura una richiesta di sequestro delle somme indebitamente percepite. (ANSA).