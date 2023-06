Registi fuori dagli sche(r)mi,a Bari la regista Sophie Chiarello

(ANSA) - BARI, 30 GIU - "È uno dei maggiori documenti sull'infanzia visti negli ultimi anni, perché sembra girato dagli stessi bambini, dalla loro schiettezza, dalla loro malinconia e dalla loro gioia". È Il Cerchio, docufilm della regista italo-francese Sophie Chiarello, che sarà a Bari per il nono appuntamento della dodicesima edizione della rassegna Registi fuori dagli Sche(r)mi. La regista, vincitrice del David di Donatello per il miglior documentario, sarà all'Arena Film House della Fiera del Levante mercoledì 5 luglio, alle 20.30, alla presenza anche del direttore artistico Luigi Abiusi e di Cristina Piccino del quotidiano il Manifesto. Il Cerchio - si legge in una nota - è la storia "di una classe di bambini seguiti dalla prima alla quinta elementare, fino ad arrivare al periodo del covid, alla sospensione delle lezioni in presenza, al disagio degli scolari impossibilitati dal frequentare i loro compagni di classe". Nella pellicola, attraverso le voci dei bambini, emergono "le contraddizioni del mondo contemporaneo, tra storia (le guerre, le migrazioni, la pandemia) e individualità (genitori separati, bullismo, disturbi del comportamento)", ma anche "il miracolo dell'esistenza, la poesia, l'allegria dello stare insieme, del crescere insieme.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La rassegna è finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission. (ANSA).