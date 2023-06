Opere per 246 milioni nei porti di Brindisi e Manfredonia

(ANSA) - BARI, 30 GIU - Due bandi di manifestazione di interesse e un bando di gara per le opere finanziate nell'ambito del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per un importo complessivo di 246 milioni di euro, per i porti di Brindisi e Manfredonia, sono stati pubblicati dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Adspmam). Le opere interesseranno il porto Isola di Manfredonia con lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Bacino alti fondali (Baf).

In questo caso l'appalto, come viene riferito in una nota, prevede l'esecuzione di lavori manutentivi di risanamento corticale delle strutture in calcestruzzo armato, nonché la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione, consolidamento strutturale, miglioramento sismico. Il quadro economico complessivo è 121 milioni. Per Brindisi invece ci sarà il "banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est" ed il "banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capo Bianco (ex British gas)". Il valore del progetto per i due lotti che riguardano il pontile è di 60 milioni di euro. Per Capo Bianco il quadro economico complessivo è di 65 milioni euro.

"Abbiamo centrato e rispettato pienamente i termini del Pnrr e le promesse che avevamo fatto ai territori". Lo dichiara il presidente di Adspam(Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale), Ugo Patroni Griffi, dopo la pubblicazione dei bandi. (ANSA).