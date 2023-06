Muore folgorato mentre ripara climatizzatore a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 30 GIU - Un uomo di 37 anni, Antonio Pellegrino, è morto ieri sera folgorato da una scarica elettrica mentre era al lavoro in un appartamento di viale Delle Industrie, al quartiere Paolo VI di Taranto, sembra per riparare un climatizzatore. Dopo la richiesta di soccorso sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Il tecnico, a quanto si apprende, stava facendo il controllo all'impianto a muro senza staccare l'energia elettrica. Sul posto anche la polizia che ha avviato le indagini per fare luce sull'accaduto. (ANSA).