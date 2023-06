Cozzoli, giusto che il governo indirizzi sui contributi pubblici

(ANSA) - BARI, 30 GIU - "In questi anni c'è sempre stato un lavoro di stretta sinergia con i governi che si sono succeduti".

Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, a margine della presentazione degli Assoluti di Atletica a Molfetta, tenuta stamattina nella città barese.

"Sul tema dei contributi agli organismi sportivi è già realtà, da tre anni, la formula che ci vede attuatori degli indirizzi del governo. Con il ministro Spadafora - ha aggiunto - ci fu un continuo confronto sul finanziamento agli organismi sportivi.

Con il sottosegretario Vezzali si è lavorato a lungo in sinergia anche per dare indicazioni sulla destinazione a livello di promozione sportiva e sul sociale, come testimoniato dagli "80 milioni per lo sport".

"Con il Ministro Abodi - ha proseguito - già a dicembre scorso condividemmo non solo formalmente quello che era il quadro dei finanziamenti. Fui io stesso a suggerirgli di essere lui come ministro a dare indirizzi a noi di Sport e Salute che, come società dello Stato, siamo chiamati ad attuarli, gestendo risorse pubbliche". "Peraltro, in questo gioco di squadra è gia coinvolto anche il Coni chiamato dalla legge sia ad essere nel cda di Sport e Salute sul tema dei contributi agli organismi sportivi e sia ad esprimere i propri orientamenti a riguardo come è avvenuto anche nel 2022. Quindi lo schema è già in atto da tempo", ha concluso Cozzoli. (ANSA).