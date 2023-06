Calcio: Lecce, Pongracic a titolo definitivo

(ANSA) - LECCE, 30 GIU - Il difensore croato Marin Pongracic, classe '97, torna al Lecce a titolo definitivo dal Wolfsburg: a comunicarlo la società giallorossa attraverso una breve nota ufficiale. Il club salentino non aveva esercitato il diritto di riscatto (2,5 milioni di euro), ed ha avviato le trattative per un trasferimento nel Salento a titolo definitivo. Pongracic ha sottoscritto un accordo sino al termine della stagione sportiva 2025/2006, con opzione per quella successiva. (ANSA).