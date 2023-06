Atletica: Assoluti in Puglia dal 28 al 30 luglio, ci sarà Jacobs

(ANSA) - BARI, 30 GIU - Sono stati presentati oggi i Campionati Italiani Assoluti individuali edizione 2023 su pista di atletica leggera in programma a Molfetta dal 28 al 30 luglio 2023: le gare si disputeranno nel nuovissimo stadio Mario Saverio Cozzoli, inaugurato nel settembre 2021 e dedicato esclusivamente all'atletica leggera.

Alla manifestazione nazionale parteciperanno atleti azzurri di rilievo internazionale come i campioni olimpici Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi, e i componenti la staffetta 4x100 insieme ai pugliesi Massimo Stano e Antonella Palmisano, olimpionici dei 20km di marcia alle ultime Olimpiadi di Tokio, e Francesco Fortunato, anche lui tra i migliori interpreti del Tacco & punta mondiale. Presenti anche tutti i maggiori atleti italiani che si preparano a partecipare ai mondiali (Budapest agosto 2023) e alle prossime Olimpiadi (Parigi 2024) Gli Assoluti si disputeranno per la prima volta in Puglia e per la seconda volta in Italia meridionale.

A Molfetta sono attesi circa 800 atleti di tutte le specialità: in questa sede potranno guadagnare il pass per le maggiori rassegne globali in calendario. Nell'ambito dei campionati, a partire da questa edizione ai vincitori della gara maschile e femminile sulla distanza dei 200 metri, sarà assegnato il Trofeo Pietro Mennea in memoria della leggenda dello sport azzurro: sarà l'occasione per rendere ancora onore alla Freccia del Sud, il campione olimpico di Mosca 1980 e detentore del primato mondiale sulla distanza per quasi 17 anni.

"In occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa, e a maggior ragione considerando che gli Assoluti tornano a disputarsi nella sua terra, l'amata Puglia, abbiamo pensato che fosse giusto e significativo dedicare a Pietro le gare dei 200 metri che si terranno allo stadio Cozzoli - dichiara il presidente della Fidal Stefano Mei -. Il suo esempio, i suoi valori, la sua dedizione al lavoro e allo studio sono ancora vivissimi e attuali. Ho avuto la fortuna di apprezzarli direttamente, come giovane compagno di nazionale, e li considero un patrimonio inestimabile per l'intero movimento, che sta attraversando uno dei momenti più felici mai vissuti". (ANSA).