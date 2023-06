Asl Bari promossa da valutazione Scuola Sant'Anna di Pisa

(ANSA) - BARI, 30 GIU - Equilibrio finanziario, patrimoniale e reddituale, capacità di governo della domanda, appropriatezza ed efficienza della prescrizione farmaceutica. E, ancora, integrazione ospedale-territorio e degenza media dei ricoveri chirurgici e medici. Sono le voci per le quali Asl Bari è stata promossa dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, ottenendo una "valutazione ottimale o buona" nel sistema di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali, relativi all'anno 2022, come evidenzia la Asl in una nota. I risultati sono stati presentati nella sede dell'ex Cto di Bari alla presenza, fra gli altri, del direttore del dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, del direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, del direttore sanitario Luigi Rossi e dalla responsabile del laboratorio Management e sanità della Scuola superiore Sant'Anna, Milena Vainieri. Dallo studio emerge che 14 gruppi di indicatori su 28 hanno registrato risultati positivi, oltre la media regionale, con un miglioramento rispetto al 2021 e anche nel confronto con la valutazione del 2019.

"Molto positivamente", spiegano dall'Asl, sono stati valutati in particolare: capacità di governo della domanda; integrazione ospedale territorio; equilibrio patrimoniale finanziario; degenza media dei ricoveri medici e chirurgici; appropriatezza della prescrizione farmaceutica; efficienza della prescrizione farmaceutica; appropriatezza medica; equilibrio economico reddituale; efficacia dell'assistenziale territoriale; tempi di attesa chirurgia oncologica; emergenza-urgenza; qualità clinica e qualità di processo; pediatria. (ANSA).