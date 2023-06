Voci femminili per GustoJazz, unica eccezione Bastianich

(ANSA) - BARI, 29 GIU - Musica jazz, enogastronomia e promozione del territorio si incontrano a Corato per il festival GustoJazz, in programma dal 20 al 27 luglio. Il cartellone musicale della quinta edizione sarà dedicato alla voce femminile nelle moderne produzioni di musica jazz: tra le ospiti attese Nicky Nicolai, Serena Brancale, Simona Bencini, Carolina Bubbico, Costanza Alegiani, Francesca Tandoi, Kelly Joyce. Ad inaugurare il Parco del gusto, evento che coinvolge le realtà enogastronomiche locali con stand e degustazioni, un'unica eccezione al maschile: il concerto di Joe Bastianich accompagnato dalla band La Terza Classe.

Il Parco del gusto aprirà i battenti il 24 e 25 luglio, due serate per promuovere la cultura agroalimentare diffondendo i valori di una sana nutrizione, fondata sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale, sul rispetto degli ecosistemi territoriali e sul ciclo naturale della stagionalità dei prodotti, tra luci, colori, profumi e sapori tipici, con degustazioni e musica jazz.

Inotre, ogni sera prima dei concerti, a partire dalle ore 20, il festival proporrà gli Aperitivi in jazz, una serie di attività, incontri e performance legati al cibo e alle sue contaminazioni con le diverse espressioni artistiche. Saranno due infine i cooking show in piazza Vittorio Emanuele, con lo chef Antonio Reale e Vincenzo Florio.

La quinta edizione del Festival GustoJazz è organizzata dall'associazione culturale Art Promotion ed è realizzata grazie al patrocinio del comune di Corato. (ANSA).