Tir si ribalta su statale 100 nel Barese, traffico bloccato

(ANSA) - BARI, 29 GIU - Un tir che trasportava bevande in bottiglie di vetro si è ribaltato sulla strada statale 100 di Gioia del Colle, nel territorio di Casamassima, in provincia di Bari e il carico si è riversato sulla carreggiata provocandone il blocco. L'autista è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto in direzione nord e la viabilità è stata sospesa dall'Anas per circa tre chilometri per consentire i soccorsi ed i rilievi dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine e personale dell'Anas che sta provvedendo a liberare la carreggiata. Il traffico è stato deviato dal km 18,400 al km 15,300 lungo la viabilità adiacente. (ANSA).