Incendio doloso in Salento, distrutto un lounge bar

(ANSA) - LECCE, 29 GIU - Un incendio di origine dolosa è stato appiccato la scorsa notte a Torre Pali , marina di Salve, ed ha distrutto un lounge bar e pizzeria, il Saleé, che si trova in via Attendolo ed è di proprietà di un 49enne di Tricase. Sul posto sono state trovate tracce di benzina, a conferma secondo gli investigatori, della natura dolosa del rogo. Le fiamme intorno alle 3.30 hanno avvolto la zona bar, i locali adibiti a cucina, compromettendone l'intera struttura in legno. Le operazioni di spegnimento dell'incendio dei vigili del fuoco che si sono protratte per ore. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

L'incendio di Salve è il secondo episodio di origine dolosa ai danni di attività commerciali in provincia di Lecce negli ultimi due giorni. Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, ad essere danneggiato dalle fiamme è stato un ristorante a Gallipoli. (ANSA).