Scontro in Fi Puglia, capogruppo Regione chiede commissario

(ANSA) - BARI, 28 GIU - In Puglia prosegue lo scontro nel partito di Forza Italia: dopo la spaccatura avvenuta ieri in Consiglio regionale per la nomina del segretario di Aula, oggi il capogruppo di Fi, Paride Mazzotta, durante una conferenza stampa convocata ad hoc, ha chiesto ufficialmente "il commissariamento del partito pugliese" ora guidato dal parlamentare brindisino Mauro D'Attis.

"Ieri siamo arrivati in Aula - afferma Mazzotta - e abbiamo saputo dai nostri colleghi che era arrivata una lettera da parte del coordinatore regionale di Forza Italia agli altri coordinatori degli altri partiti per dire che l'indicazione del voto era su Paolo Dell'Erba. Nulla contro Dell'Erba ma le scelte del gruppo si fanno all'interno dello stesso e non si cerca di estromettere parte del partito andando a chiedere soccorso ad altri".

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Napoleone Cera, il consigliere regionale ieri nominato segretario d'Aula nonostante D'Attis avesse indicato Dell'Erba. "Quello che è successo ieri in Consiglio regionale è gravissimo - ha accusato Cera - quando un coordinatore regionale entra a gamba tesa nell'autonomia del gruppo consiliare è una cosa che travalica ogni limite. Chiediamo con forza il commissariamento e l'intervento del coordinatore nazionale Tajani affinché intervenga su questa cosa. Forza Italia in Puglia è vivo e vegeto ma non può vivere con le sciabole. Quindi chiediamo il commissariamento e chiediamo che il partito in Puglia venga gestito da una persona neutrale e terza affinché non venga gestita soltanto su un 20% del territorio". (ANSA).