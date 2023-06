Sasso lanciato contro un bus a Brindisi, vetri infranti

(ANSA) - BARI, 28 GIU - Un grosso sasso è stato lanciato sabato scorso contro un autobus della Stp, nel quartiere Santa Elia a Brindisi, che ha infranto un vetro del mezzo senza ferire i passeggeri che erano a bordo.

Il 31 ottobre del 2022 altri episodi simili sono stati registrati nella notte di Halloween nei quartieri Paradiso (linea 3) e Sant'Elia dove alcuni mezzi dell'azienda di trasporti sono stati bersaglio del lancio di uova e sassi, e una giovane passeggera è stata ferita alla testa.

La Filt Cgil di Brindisi esprime "preoccupazione in merito a quanto accaduto e chiede interventi immediati affinché vengano presi provvedimenti per scongiurare questi deplorevoli episodi, al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza del personale dipendente e dei passeggeri tutti". Il sindacato propone "la videosorveglianza, la definizione di convenzioni per garantire più presenza a bordo su tratte a rischio aggressioni, canali dedicati per ricorrere in maniera più celere alla chiamata di soccorsi e una estensione del cosiddetto Daspo a quanti si rendano responsabili di simili episodi". (ANSA).