Max Gazzè e l'orchestra della Notte della Taranta ad Alberobello

(ANSA) - BARI, 28 GIU - L'orchestra popolare de La Notte della Taranta accompagnerà Max Gazzè nella prima tappa di Musicae loci, il nuovo progetto che immergerà il cantautore nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia. Questo viaggio, in cui sarà affiancato dalle migliori orchestre popolari della penisola, inizierà venerdì 30 giugno da Alberobello, in piazza Martellotta alle 20.30, con l'orchestra de La Notte della Taranta.

Alberobello, conosciuto per i suoi trulli, diventa il palcoscenico ideale per promuovere nel segno della musica nuove forme di collaborazioni artistiche dove i ritmi colorati e ipnotici degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniranno al background sonoro dell'artista. In una commistione reciproca di note, con gli arrangiamenti curati da Max Dedo che sarà sul palco con Gazzè, l'orchestra popolare de La Notte della Taranta ridisegnerà con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione musicale salentina.

Non è la prima volta che Max Gazzè si confronta con la musica popolare, con il ritmo della pizzica e con il dialetto salentino: nel 2013, infatti, è stato tra gli artisti ospiti del Concertone di Melpignano. (ANSA).