Libro Possibile,si inaugura quest'anno il premio Libro d'artista

(ANSA) - BARI, 28 GIU - La fondazione Pino Pascali parteciperà al Libro Possibile, la kermesse letteraria in programma a Polignano a Mare dal 5 all'8 luglio e a Vieste dal 18 al 22, presentando la prima edizione del premio Libro d'artista. Un riconoscimento - si legge in una nota stampa - dedicato "a una delle più suggestive espressioni di creatività contemporanea, che ha rappresentato nel tempo un'affascinante manifestazione delle attitudini più autentiche degli artisti che, dalle avanguardie storiche in poi, si sono cimentati in questa particolare produzione".

Il vincitore della prima edizione è Vito Capone, pittore e scultore della carta, che verrà premiato da Aldo Patruno, direttore dipartimento Turismo della Regione Puglia, nella giornata inaugurale della manifestazione, mercoledì 5 luglio 2023, alle ore 19.30, sul palco principale di piazza Aldo Moro nel centro di Polignano a Mare. Capone, nato a Napoli, ha esposto nei più importanti musei nazionali e internazionali, tra cui il Moma di New York e il Guggenheim di Venezia. Per oltre 30 anni ha insegnato all'Accademia di Belle Arti di Foggia, di cui è stato direttore dal 1988 al 1991.

La Fondazione Pascali, inoltre, ospiterà dal 5 al 7 luglio 2023 le presentazioni di tre volumi legati all'arte contemporanea: Aperçues, progetto editoriale di Nina Carini che documenta la sua recente ricerca artistica e la sua mostra personale, Arte per il pianeta, libro della saggista e critica d'arte Anna D'Elia e Pino Settanni. Il sogno infinito, un racconto della vita e dell'opera del fotografo Pino Settanni di Monique Gregory, moglie dell'artista, e di Lorella Di Biase, giornalista. (ANSA).