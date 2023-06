Ad Orsara un murales dedicato a San Michele

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Un murales lungo 90 metri, a Orsara di Puglia nel foggiano, racconterà il legame indissolubile con il suo santo patrono, l'Arcangelo Michele. Lo ha ultimato ieri Cristian Sonda, artista milanese conosciuto e apprezzato in tutta Europa, la cui consacrazione risale al 2007, nella mostra al museo P.A.C. (Padiglione di Arte Contemporanea) di Milano curata da Vittorio Sgarbi. Da allora, il writer lombardo ha girato il mondo. Il murales dedicato a San Michele e al suo legame con Orsara di Puglia colora un tratto della principale via Gramsci e sarà presto inaugurato durante un evento pubblico a cui prenderà parte anche il docente di arte contemporanea presso l'Istituto Europeo di Design di Milano Massimo Gianquitto originario proprio di Orsara.

"Il murales - ha spiegato Concetta Terlizzi, delegata a Cultura e Turismo del Comune di Orsara di Puglia - è parte di un progetto più ampio denominato Angel, fire and music, che prevede anche la realizzazione di un'app utilizzabile da chiunque voglia conoscere il nostro paese, attingere notizie e informazioni utili per venire a visitarlo, soggiornarvi, essere aggiornato sugli eventi che vi si svolgono". "Ho lavorato un paio di settimane alla realizzazione del murales", ha sottolineato l'artista Cristian Sonda. "Si tratta di un vero e proprio percorso visivo che parte dalla storia di San Michele e attraversa le tradizioni popolari del piccolo comune che merita di essere conosciuto e visitato per le sue bellezze storiche, le sue tradizioni, che vanno valorizzate", sottolinea ancora Cristian Sonda che lancia l'idea di realizzare un "percorso culturale importante soprattutto per le nuove generazioni".

