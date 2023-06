A Ostuni la seconda edizione del festival Sherocco

(ANSA) - BARI, 28 GIU - Parte domani a Ostuni, in provincia di Brindisi, Sherocco, il festival dedicato alle culture e ai diritti lgbtqi, che si concluderà il 2 luglio. L'evento è sostenuto da Regione Puglia, Pugliapromozione e Comune di Ostuni. Oggi la presentazione in una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il direttore di Pugliapromozione, Luca Scandale.

Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno l'attivista Monica Benicio, Alice Coffin (attivista e consigliera comunale a Parigi) e Porpora Marcasciano (attivista transgender e consigliera comunale a Bologna). E ancora Motus, Myss Keta, Mykky Blanco, Baby Dee e Alessandro Sciarroni per quanto riguarda invece la programmazione artistica.

Spettacoli, concerti, talk e laboratori si aggiungono a una summer school che vedrà intervenire alcune delle personalità più influenti nell'ambito degli studi di genere e sull'intersezionalità, dentro e fuori l'accademia (Gianmaria Colpani, Ethan Bonali, Francesca Fadda, Massimo Prearo, Elena Biagini, Carla Reale, Alessia Tuselli, Djarah Kan, Vera Gheno, Angelica Pesarini, Antonio Rotelli, Miguel Shema e Paola Rivetti), coinvolte dal comitato scientifico formato dalle docenti Sara Garbagnoli, Maya De Leo e Francesca Romana Recchia Luciani.

"Continuiamo a lavorare su tutti i target di turismo e questo segmento, in particolare - ha detto Scandale - ha già scelto la Puglia da molti anni facendola diventare una delle mete preferite del Mediterraneo. Attraverso Sherocco, giunto alla seconda edizione, si veicola anche un messaggio culturale oltre che di brand, porgendo occasioni di studio e di approfondimento, unitamente a momenti di svago e di intrattenimento". (ANSA).