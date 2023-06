Salgono a 12 i collegamenti aerei Volotea tra Puglia e Europa

(ANSA) - BARI, 27 GIU - Salgono a 12 i collegamenti tra la Puglia e il resto di Europa garantiti dalla compagnia Volotea.

Oggi sono state presentate le rotte in conferenza stampa a Bari, sono 10 da e per Bari: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione, in Francia. Da Brindisi, invece, con Volotea è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes. Nel 2023 i numero di posti in vendita sono 191 mila, di cui 165 mila a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell'inizio dell'attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Numeri ottenuti con diverse operazioni strategiche messe a punto negli ultimi mesi, come la riattivazione delle rotte rimaste scoperte ad inizio anno da Bari alla volta di Olbia e Corfù, e l'inaugurazione dei collegamenti con Firenze e Cagliari, raggiungibili rispettivamente da Bari e Brindisi. "Per Volotea - ha detto Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea - la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere. "La collaborazione con Volotea - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un'ampia offerta di destinazioni".

